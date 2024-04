Final de temporada

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:16

Superada la Setmana Santa, i en espera que el cap de setmana vinent tanquin totes les estacions menys Ordino-Arcalís, la temporada d’hivern ha arribat a la seva fi. No ha estat la de l’hivern del 2023-2024 una temporada fàcil sobretot per als dominis esquiables, que han hagut de treballar i molt per oferir als seus clients unes pistes adequades per practicar aquest esport, al voltant del qual es mou tota la maquinària turística del país els mesos d’hivern. Les nevades importants no han arribat fins al final de la temporada, i ha estat gràcies a les inversions que les estacions d’esquí estan fent des de fa molts anys que s’han pogut oferir pistes innivades amb neu de cultiu que han permès operar amb relativa normalitat els dominis. Les estacions andorranes han pogut, per exemple, beneficiar-se de la falta de neu a les veïnes estacions catalanes per atraure uns clients que han trobat en les pistes del Principat el que els mancava al seu país. Aquesta temporada d’hivern també ha estat la de l’estrena de la ruta aèria que ha connectat l’aeroport d’Andorra-la Seu amb el de Palma de Mallorca. Una destinació que ha funcionat molt bé i que, més enllà d’haver aportat un nombre petit de turistes a Andorra, permet consolidar la nova etapa de l’aeroport amb l’explotació de dues rutes alhora: la de Madrid i la de la capital balear. En espera que la Unió Hotelera faci el balanç definitiu de les pernoctacions de l’hivern, els resultats que han anat desgranant setmana per setmana deixen un índex d’ocupació bo, que podria ser similar al de la temporada passada. Les dades d’Estadística també han posat en relleu que ha estat una bona temporada d’excursionistes –els visitants que només passen un dia i no pernocten al país–, que han omplert els carrers de les valls centrals els dies festius de la temporada d’esquí. A partir d’ara ens endinsem en una època de temporada baixa tot esperant una nova pujada del turisme a l’estiu. Les estacions d’esquí tanquen i planifiquen la temporada vinent fent les inversions necessàries per seguir funcionant.