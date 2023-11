Territori de neu

Actualitzada 05/11/2023 a les 06:03

La intenció al fer explícit al Codi de Circulació que durant la temporada d’hivern un vehicle havia de dur rodes especials per a la neu o bé unes cadenes al maleter per poder-les col·locar en cas de necessitat era garantir que cap conductor conduís sense equipaments durant episodis de precipitacions. Malgrat que Andorra és un país de muntanya i sembla lògic que tothom sigui conscient que no es pot circular si no es va degudament preparat, no són estranys els episodis d’incidents de trànsit relacionats amb cotxes o vehicles pesants que no atenen la norma. El balanç de multes imposades des que el 2014 es va incloure aquesta nova condició a la normativa de circulació és de 152 sancions. La xifra de cada període fluctua perquè està molt relacionada amb si ha estat un hivern de molta o poca neu i si les precipitacions han afectat les cotxes més baixes, que són les que tenen una major densitat de trànsit i les més proclius a patir problemes si una nevada important afecta les seves vies. Però l’estadística de la policia –cal recordar que els agents de circulació comunals també poden imposar sancions– constata que el major gruix d’infraccions les cometen conductors de vehicles amb matrícula estrangera i, per tant, que hi ha una sensibilització estesa entre els ciutadans del país, conscients també que en determinats moments és millor deixar el cotxe a casa. Un visitant ha de ser saber quin territori trepitja, la informació sobre l’estat del trànsit és a l’abast de tothom i les previsions meteorològiques també, però segurament hi ha més probabilitats que es cometi una imprudència per manca de costum a circular en condicions adverses. En tot cas, hi ha una qüestió que se’n diu sentit comú i les sancions han de servir per castigar les conductes que posin en risc la seguretat. I malgrat la tasca dels equips de manteniment i conservació de carreteres per netejar les vies de manera ràpida i malgrat la preparació de vehicle i conductor, en determinats moments de climatologia adversa el millor consell és evitar el desplaçament si no és estrictament necessari.