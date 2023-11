Dates electorals

Actualitzada 03/11/2023 a les 06:04

El cap de Govern convocarà avui les eleccions comunals. Així ho va confirmar el ministre portaveu de l’executiu en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern. Si bé la data dels comicis –el 17 de desembre, pactada amb els cònsols– era coneguda des de fa setmanes, el decret que entrarà en vigor aquest dilluns posa en marxa la maquinària electoral i, sobretot, acota un dels terminis més importants, com és la presentació de candidatures. Els bons coneixedors de les dinàmiques polítiques asseguren que bona part dels vots es decideix en el moment de penjar-se les llistes, especialment en uns comicis marcats per la proximitat com són les comunals, en què perd transcendència la pertinença a un partit nacional o un altre i proliferen les grans coalicions o les forces estrictament parroquials. Tot i que els aspirants porten dies fent càlculs sobre una data límit o una altra, seria preferible que el Govern hagués anunciat molts dies abans el calendari, especialment pel que fa al tancament de llistes, en lloc de conèixer-se vuit dies abans, independentment que el decret es publiqui en les dates que la llei estableix. La informació és important per transparència, per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els concurrents i per eliminar qualsevol dubte sobre l’ús tacticista del calendari. No serien aquests els primers comicis en què els presentadors han de córrer a darrera hora per poder reunir les firmes necessàries o acabar de convèncer un candidat, sigui en llocs elegibles o no. El decret també fixa que la campanya, que començarà el 3 de desembre, duri dotze dies i mig, temps més que suficient per difondre el programa, i que el vot per dipòsit judicial, objecte de polèmica en les darreres generals, arrenqui el dilluns següent i s’allargui fins a la jornada de reflexió. On s’ha de posar, però, especial atenció és a divulgar el calendari per sol·licitar el vot per correu, un procediment que comença dilluns i acaba el 24 de novembre, per reduir la bossa d’abstenció entre els electors que es trobin en aquesta situació i que ni tan sols es plantegen aquesta alternativa.