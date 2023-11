Més dèficit

Actualitzada 01/11/2023 a les 06:15

Ramon Lladós va presentar ahir davant els mitjans el seu primer projecte de pressupost. Ho va fer avalat per uns ingressos corrents mai vistos de 585 milions d’euros derivats de l’increment dels impostos directes (36%) i les taxes (41%), i de la transferència dels beneficis d’Andorra Telecom (27,5 milions). Aquests 60 milions extra de coixí per al 2024 no han evitat un dèficit en els comptes públics de 32,6 milions. El comportament inusualment positiu de la recaptació fiscal i dels resultats de l’operadora posen en evidència les rigideses en l’estructura de costos de l’administració, que cada vegada necessita més diners per obrir la persiana al matí. Les successives actualitzacions dels salaris en funció de la inflació s’han aplicat a tots els treballadors del sector públic, independent dels sous. Aquesta política, que dista molt de l’aplicada al sector privat, ha consolidat les despeses de personal fins a pràcticament els 150 milions d’euros. S’hi suma la necessitat de posar al mercat habitatge de preu protegit que suposa més del 40% de les inversions, una partida que l’any vinent s’enfilarà, com va destacar el ministre de Finances, fins a una xifra rècord de 67 milions. I a l’equació dels costos cal sumar-hi més despesa social per la carestia de la vida i les despeses financeres, que ja suposen 17 milions anuals. L’increment de la imposició directa, que se situa en quasi el 50% de la indirecta, és una excel·lent notícia atès el magre futur que espera en el mitjà i llarg termini a productes estrella del comerç andorrà i del pressupost de l’estat com són el tabac i l’alcohol. El Govern calcula que, tot i l’increment de preus derivats de la inflació i el creixement de població i del nombre de turistes, la recaptació pels impostos indirectes caurà un 3%. Com ja és habitual, els grans beneficiats de l’esforç fiscal seran els comuns, que gràcies a un model de finançament caduc que prima les parròquies en detriment de l’administració general rebran fins a 69 milions d’euros en concepte de transferències, set milions més que aquest exercici.