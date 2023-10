L'heliport alça el vol

Actualitzada 31/10/2023 a les 06:07

L’heliport nacional serà una realitat en dos anys. El Govern va anunciar ahir en roda de premsa l’inici dels treballs i el calendari d’execució, que preveu que a mitjan 2024 estarà enllestit el camp de vol, un any després s’acabarà la terminal i es posarà en marxa en període de proves i a final del 2025 entrarà en funcionament amb el lliurament al Govern, que n’externalitzarà la gestió amb la concessionària, l’UTE Heliand Helinord. El pla de la Caubella, al costat de l’estació d’esquí de Pal, és el lloc escollit per a una infraestructura que s’ha passejat sobre el plànol del Principat des que el 1985 va començar-se a parlar d’un equipament comercial necessari per desenclavar el país i establir una connexió ràpida amb l’exterior. Hi havia millors localitzacions més ben connectades amb el centre del país, però l’oposició veïnal o dels comuns van desestimar els projectes. El pla de la Caubella complia condicions tan bàsiques com ara estar allunyat de nuclis urbans, ser de titularitat pública i tenir unes trajectòries d’enlairament i aterratge netes. En aquest cas, la corporació local no tan sols no s’hi ha oposat, sinó que ha impulsat un projecte que espera que dinamitzi l’estació d’esquí i l’economia de la parròquia i alhora elimini els sobrevols del centre de la Massana de la base d’helicòpters situada a la part elevada del poble. L’heliport serà una infraestructura de titularitat pública que centralitzarà les operacions aèries de salvament i emergències. Dels deu milions de cost del projecte, previst amb la fórmula de claus en mà, l’Estat n’aportarà la meitat. Un dels grans avantatges del projecte triat és l’escalabilitat. Si bé la infraestructura ja està dimensionada per a helicòpters de talla mitjana i gran, en cas d’emergències o visites d’Estat també està preparada per créixer. En total s’hi calculen més de 2.000 operacions anuals, un volum que ja justifica la construcció d’un equipament que al llarg de la darrera dècada ha estat treballat per tres governs diferents que ha suscitat múltiples polèmiques i que finalment alça el vol.