Prendre's seriosament l'aigua

Actualitzada 15/10/2023 a les 06:14

Fa aproximadament un mes que no plou i a la Massana ja n’estan patint les conseqüències. A banda de prohibir el reg amb aigua potable i d’avisar que es controlaran els consums excessius, demanant la col·laboració ciutadana, Andorra la Vella i Ordino han cooperat amb la crisi cedint litres que s’han traslladat en camions cisterna i el mateix comú massanenc està redistribuint el seu recurs en diferents punts d’emmagatzematge de la xarxa per tal de treure pressió al principal dipòsit de la parròquia, que està al 25% de la seva capacitat. Són situacions que a la ciutadania no li són alienes perquè d’altres zones molt properes ja les han patit. A Andorra sobten per inusuals. Però ja ha quedat clar que el territori no és aliè a les conseqüències de la inestabilitat climàtica i que cal prendre consciència que no només s’ha de ser responsable amb el consum, també han de passar a un primer terme les inversions necessàries a la xarxa per a garantir-ne l’emmagatzematge, la distribució i el manteniment. Ara que el debat sobre el creixement està més viu que mai un altre element que s’evidencia amb el que s’està vivint és que recursos com l’aigua han de tenir un paper fonamental a l’hora de fer aquesta anàlisi perquè Andorra no només ha d’estar dimensionada per a la seva població, també per als vuit milions de turistes que rep anualment. Divendres els tècnics comunals de les diferents parròquies es reunien per posar en comú mesures per pal·liar la falta d’aigua i traslladar-les als equips de govern respectius. Ahir el cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, proposava un sistema de transvasament interparroquial perquè les corporacions puguin compartir el recurs si és necessari. Ara ja no s’hi val que si arriben les pluges anunciades el neguit es rebaixi i s’han de posar les bases per estar suficientment preparats per quan escassegin. I evidentment la ciutadania té un paper fonamental. Tothom ha de prendre consciència que és essencial fer-ne un ús responsable per evitar en la mesura del possible restriccions que ningú no vol.