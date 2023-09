Velocitat al volant

Actualitzada 25/09/2023 a les 05:51

El servei de policia ha interposat 7.043 multes per excés de velocitat en els primers sis mesos de l’any. Si la tendència es manté durant la segona meitat de l’any, a 31 de desembre la xifra podria ser més elevada que la registrada durant el 2022, període en el qual es van imposar 12.423 sancions. L’any 2021 es van registrar 13.678 multes per excés de velocitat a les carreteres del Principat; l’any 2020 en van ser 14.132 (el rècord històric); i el 2019 es van enfilar fins a les 11.093. El radar de velocitat situat a l’avinguda Santa Coloma és el que ha registrat més infraccions de velocitat del país durant el primer semestre de l’any, segons les dades facilitades per la policia. En concret, la màquina que hi ha instal·lada en els dos sentits de la marxa ha notificat 1.836 sancions. El segon aparell a registrar més infraccions per excés de velocitat és el que hi ha situat a la CG2, a Encamp, també en els dos sentits de la marxa. En total, durant els primers sis mesos de l’any ha notificat 1.184 multes. Aquestes xifres facilitades per la policia posen en evidència que a Andorra hi ha punts de la xarxa que permeten circular amb excés de velocitat i que alguns dels conductors no dubten a accelerar més del compte quan els travessen, malgrat l’existència dels radars, que haurien de servir per evitar aquestes conductes. L’excés de velocitat és una de les principals causes dels accidents de circulació, que són una xacra per a la societat i que poden tenir conseqüències greus per a aquelles persones que els pateixen. Els radars de velocitat són una eina dissuasiva per evitar aquestes conductes, ja que van directament a afectar les butxaques dels ciutadans, però sembla que per a un bon nombre de conductors no ho acaben de ser. És un fet que la possibilitat de ser multats no impedeix la conducció perillosa, i cal anar més enllà de la simple política del càstig. Cal, un cop més, sensibilitzar els ciutadans que condueixen que la seva acció a les carreteres ha de ser respectuosa amb les normes de circulació i amb la societat.