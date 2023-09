Actualitzada 23/09/2023 a les 05:49

El MoraBanc Andorra ja està preparat per al retorn a l’elit del bàsquet espanyol. El conjunt andorrà afrontarà demà la primera jornada de Lliga Endesa a la sempre complicada pista del Bilbao Basket. El seu pas per la Lliga LEB, després de vuit temporades consecutives a l’ACB, va posar en relleu les fortaleses del club. Els patrocinadors públics –encapçalats pel Govern i Andorra Turisme– i privats van refermar la confiança en el projecte mantenint-hi, tot i el pas enrere, el suport. El MoraBanc va disposar del pressupost més alt de la categoria, a l’altura de la Lliga ACB, per tancar un equip competitiu pensat per lluitar en una lliga dura, en la qual l’experiència de l’Estudiantes demostra que hi pesa molt poc la història o el currículum. Va prevaldre el conjunt per sobre de les individualitats, amb peces coneixedores de la categoria, començant per l’entrenador, Natxo Lezcano, que s’ha guanyat a pols la confiança de la junta directiva. El públic també va estar a l’altura del repte. Els aficionats van respondre massivament a la crida de l’entitat tant a l’hora de renovar els abonaments com d’omplir les graderies del Poliesportiu d’Andorra. L’espectacle es va veure beneficiat per l’intens duel amb el Palència, que va aguantar el pols fins a darrera hora i es va guanyar la segona plaça a la màxima categoria davant de rivals de molt més nom. El director general, Francesc Solana, ha apostat per la continuïtat de l’entrenador i del gros de l’equip, amb un grup experimentat i en plena maduresa, el retorn de Tyson Pérez i el reforçament d’algunes posicions per fer front als reptes de la competició. Els desajustaments i les mancances mostrades en els partits de pretemporada han de servir per acabar d’afinar la posada a punt de Lezcano, que no ha tingut disponible la totalitat de la plantilla fins aquest cap de setmana. La bona marxa de la campanya d’abonaments i la festa de presentació de diumenge passat han escalfat motors amb una afició fidel que espera amb ànsia tornar a la Bombonera, on els partits s’han convertit en tot un esdeveniment social.