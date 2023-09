Aigua de franc

Actualitzada 22/09/2023 a les 05:51

La Llei d’economia circular posa el focus en la prevenció de la generació de residus, el foment del reaprofitament i la lluita contra el malbaratament alimentari. La normativa, aprovada ara ja fa més d’un any pel Consell, preveu un seguit d’obligacions en l’àmbit de la restauració orientades, primordialment, als residus de plàstic i el menjar. Obliga, per exemple, els restaurants a oferir aigua de l’aixeta per reduir les botelles i envasos, i a lliurar les sobres als clients que ho desitgen per no haver de llançar-les. Són dues mesures relativament senzilles, però molts establiments es fan l’orni a l’hora aplicar-les. En el cas dels menús més econòmics amb beguda inclosa, els restauradors han incorporat amb naturalitat les gerres d’aigua de l’aixeta perquè els suposa un estalvi, en canvi, quan s’opta per la carta s’amaga aquesta possibilitat, que suposa un desingrés per a l’empresari i un estalvi del client. La picaresca ha fet que alguns establiments hagin optat per una tercera via, cobrant per l’aigua de l’aixeta tractada. Compleixen així la normativa i a sobre augmenten el marge comercial. La consciència ecològica va molt lligada a la butxaca. Botigues i centres comercials no es van haver de fer pregar per complir la llei que obligava a cobrar les bosses de plàstic que fins aquell moment servien gratuïtament. Més despesa per als clients i més ingressos per als comerços. Davant la falta de resposta a les directrius normatives el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia amb la col·laboració de la Unió Hotelera ha preparat diversos distintius per conscienciar els clients sobre els seus drets. El Govern ja va fer una campanya de sensibilització el juliol passat adreçada als establiments de restauració sobre el contingut de la Llei d’economia circular amb escassos resultats d’acord amb les 118 inspeccions realitzades al llarg d’aquest estiu. Molta paciència està demostrant el ministeri encapçalat per Guillem Casal, que ha de dedicar temps i recursos a garantir un mandat legal que hauria de complir-se de manera automàtica.