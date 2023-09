Raonador de mèrits

Actualitzada 21/09/2023 a les 05:47

El raonador del ciutadà va comparèixer ahir davant la comissió d’Interior, en la que, tal com ell mateix va destacar, serà “probablement” la darrera intervenció parlamentària. Ho va fer a poc menys de tres mesos de finalitzar el seu mandat per presentar la memòria de l’any 2022, un informe sobre l’activitat de la institució que no fa més que posar en relleu la gravetat de la situació del mercat de l’habitatge que centralitza bona part de les queixes formulades. La memòria també posa èmfasi en les institucions que han estat objecte de la major part d’expedients, la tipologia de les demandes i les entitats més reticents a la col·laboració. Atesa la imminència de la finalització de l’encàrrec a Vila, prenen especial interès les observacions que va realitzar sobre la necessitat de blindar institucionalment l’ombudsman i garantir la màxima imparcialitat en el nomenament, seguint les recomanacions de la Comissió de Venècia, un òrgan consultiu del Consell d’Europa format per experts independents en el camp del dret constitucional. La institució del raonador del ciutadà va ser creada per llei el 1998 i va ser objecte d’una modificació el 2010 per ampliar-ne les competències a la supervisió dels drets dels infants, i d’una altra el 2017 per assignar-li també la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància. Vila va apuntar la necessitat de dur a terme una nova reforma, també compartida per alguns dels grups parlamentaris, que impliqui un canvi del procés de designació del raonador fins ara en l’esfera purament política. Reclama un procés de selecció pública, transparent i oberta, on els candidats siguin escollits d’acord amb els seus mèrits i trajectòria personal i professional. El substitut de Vila el nomenarà, d’acord amb l’actual llei, el Consell a proposta dels grups parlamentaris. Ja seria un primer pas que les forces parlamentàries fossin capaces de pactar una fórmula d’elecció objectivable, al marge dels posicionaments polítics, per garantir la competència i independència del nou raonador.