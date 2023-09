Air Nostrum, a examen

Actualitzada 20/09/2023 a les 06:03

El Govern s’ha cansat dels repetitius incompliments en els vols entre Madrid i la Seu d’Urgell, unes incidències que van molt més enllà de les condicions meteorològiques adverses. Andorra no tan sols es juga literalment els quartos en l’aposta per la línia regulars amb Madrid, que ha de ser la punta de llança per a futurs vols regulars a d’altres ciutats europees, s’hi juga també la reputació com a destinació aèria i el bon nom de l’aeroport de la Seu, que ha estat qüestionat internament per tots aquells que reivindiquen un equipament en territori andorrà. Un alt percentatge d’anul·lacions o incidències projecta la imatge d’opció poc fiable i desincentiva la compra de bitllets. Aterrar en un aeroport a dues hores o més de la destinació final, com el d’Alguaire o el Prat, és una opció molesta per als turistes, que aposten precisament per l’avió per guanyar rapidesa i evitar la carretera. Tampoc esdevé una alternativa viable per als andorrans que l’usen per traslladar-se a la capital espanyola. I és igualment una font de descrèdit per a la mateix companyia concessionària, en aquest cas filial de l’aerolínia bandera Iberia. El Govern va prorrogar el mes de novembre passat l’explotació de la línia després que el primer any es tanqués amb una ocupació mitjana del 69%, amb 11.000 passatgers. El contracte preveu que per garantir-ne la viabilitat l’aportació pública podria arribar als 830.000 euros, una xifra gens menyspreable. Al llarg d’aquest exercici, no obstant això, ha crescut la ràtio de cancel·lacions, amb un de cada deu vols. La secretaria d’Estat de Transports, que penja directament del cap de Govern, té clar, sobretot després que el cap de setmana es tornessin a produir problemes, que cal analitzar les causes que han provocat aquest alt nivell d’incidentalitat –a les suspensions també s’hi han de sumar altres problemes, com la desviació a d’altres aeroports– i el grau de responsabilitat de la companyia aèria que en lloc d’entonar el mea culpa prefereix carregar contra els mitjans de comunicació i els passatgers queixosos.