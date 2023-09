Les incidències d'Air Nostrum

Actualitzada 18/09/2023 a les 05:47

Fa pocs dies, coincidint amb la reunió de la comissió mixta per a la gestió, l’explotació i la promoció de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, el Govern enviava un comunicat de balanç de la infraestructura i de la seva primera línia regular, la que connecta amb Madrid. Es posava èmfasi que fins a final d’agost s’havien programat 111 operacions i “tan sols 13” no s’havien pogut operar i la majoria per raons meteorològiques. Però el setembre no està sent un mes especialment positiu per a la connexió i aquest cap de setmana els passatgers amb bitllets n’han patit les conseqüències. Divendres haurien estat les condicions meteorològiques les que haurien obligat a desviar el vol a l’aeroport d’Alguaire i ahir problemes relacionats amb el manteniment de l’aparell que havia de fer el trajecte des de Madrid van obligar a cercar un avió de substitució que no podia operar a la infraestructura alturgellenca per ser massa gran. La solució? Volar fins a Barcelona. Això va implicar que els viatgers que esperaven per fer el trajecte des de la Seu a Madrid també s’haguessin de desplaçar fins a la ciutat comtal amb els autobusos llogats. Cancel·lacions, retards, no són fets estranys en l’operativa aèria. La qüestió és que per a una infraestructura gran en una jornada normal poden ser una anècdota –excepte per als qui la pateixen, evidentment– però que tenen una altra dimensió quan del que es tracta és d’una única connexió aèria, amb dos vols setmanals i subvencionada per l’administració. És l’aposta per mesurar les possibilitats de l’aeroport de tenir una operativa regular, la infraestructura és una de les alternatives d’Andorra per al desenclavament del territori, i que els usuaris comencin a perdre’n la confiança no és pas un bon senyal. Un d’aquests dies s’ha de celebrar la reunió entre el Govern i responsables de la companyia en la qual s’hauran d’abordar aquests problemes i l’empresa donar les explicacions que s’escaiguin a la institució que injecta una partida de diners important a la línia i que haurà de valorar si són convincents o no.