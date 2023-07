El problema no es la mediació

Actualitzada 19/07/2023 a les 06:21

La mediació és una eina cada cop més estesa per promoure la cooperació entre les parts enfrontades en un conflicte. És utilitzada en molts àmbits com una via més àgil i econòmica que els processos judicials tradicionals i, en ser fruit de l’acord entre els implicats, genera solucions més duradores i satisfactòries. Si en un àmbit pren tot el sentit apostar per un espai de diàleg neutral i confidencial moderat per un professional independent, aquest és el de les relacions laborals, perquè permet resoldre amb més celeritat conflictes que comporten pèrdues econòmiques importants o que afecten el client del producte o servei prestat. En aquest context, la decisió de sotmetre’s a mediació per part de l’empresa Andorra de Transport Sanitari i la plantilla de l’empresa per resoldre el conflicte entre les dues parts respecte a les condicions laborals dels treballadors que presten un servei essencial concessionat per l’Estat. Lamentablement, aquest dilluns hem sabut que els tècnics del servei de trasllat sanitari assistit i no medicalitzat han donat per tancat el procés de mediació i, per tant, les negociacions amb l’empresa. I ho han fet, no només denunciant la falta de flexibilitat dels patrons, sinó el que realment és greu, un incompliment de la legislació amb matèria laboral i el procés de substitució dels treballadors per altres menys qualificats. El primer dels principis bàsics de la mediació és que les parts estiguin motivades en cooperar i dialogar per trobar una solució. També perd tot el sentit aquesta via quan alguna de les parts, com seria el cas, interpreta que s’està vulnerant la llei. La ministra de Salut va explicar en seu parlamentària la setmana passada que, des del desembre del 2021, quan es va adjudicar el servei, ha mantingut una trentena de reunions. Ara, un cop fracassada la mediació que la mateixa administració havia recomanat, és imprescindible que el SAAS faci un pas endavant ferm com a àrbitre d’un servei concessionat per garantir i protegir els estàndards de qualitat dels pacients.