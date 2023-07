Govern complet

Actualitzada 18/07/2023 a les 06:16

El Govern ha completat l’organigrama polític amb el jurament d’aquest dilluns dels tres secretaris d’Estat que faltaven. La composició de la segona línia dels ministeris no ha estat homogènia. Així s’hi alternen professionals amb un perfil marcadament polític, és el cas de Joan Leon a Interior o de Cabanes a Esports, que han ocupat llocs elegibles a les llistes territorials amb d’altres provinents d’altres espais com l’exsocialdemòcrata Marc Cornella a Funció Pública o sense filiació coneguda com la número dos del ministeri de Salut, Cristina Pérez. Menció a part mereix Noëlia Souque, número dos de la candidatura nacional d’Acció, que tot i ocupar una secretaria d’estat eminentment tècnica com és la d’Afers Internacionals del Ministeri de Finances, és una de les membres destacades de la formació social liberal, plenament integrada al Consell General amb la majoria de Demòcrates. A les diferències professionals i polítiques se suma la distinció que en aquesta legislatura s’ha produït entre els secretaris d’estat al capdavant d’àrees transversals i que pengen del cap de Govern, com són els de relacions amb la Unió Europea, de Transformació Digital i Telecomunicacions o de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, figures que no només tenen dret a assistir al Consell de Ministres, sinó que fins i tot tenen assignat un salari superior al que perceben els seus homòlegs dels ministeris. El fet que les darreres peces s’hagin incorporat en ple estiu i a les portes de l’agost no és obstacle perquè la totalitat dels designats, ministres inclosos, aprofitin aquests mesos d’inferior activitat per dominar els dossiers. Com havíem apuntat des d’aquesta tribuna, la transició de Govern ha estat extremadament llarga. Des de les eleccions del 2 d’abril han hagut de transcórrer tres mesos i escaig per tenir l’estructura al complet; un retard que ha afectat una àrea tan sensible com és Funció Pública, l’única secretaria d’estat obligatòria per llei, una àrea que a més s’ha incendiat amb la demanda presentada per la plataforma de funcionaris.