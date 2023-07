La por de descongelar

Actualitzada 17/07/2023 a les 06:17

Un 67% dels enquestats pel darrer Observatori de l’ARI creu que el principal aspecte a millorar d’Andorra és el preu de l’habitatge. Fa anys que els pisos encapçalen el rànquing de preocupacions ciutadanes, però aquest és el percentatge més alt fins ara registrat. Fa anys que el Govern fa mesures per intentar pal·liar el problema. De moment, però, més enllà de la congelació dels lloguers, que ha frenat el cop de forma momentània, no s’ha aconseguit solucionar el problema d’arrel. És cert que es tracta d’una qüestió generalitzada i no només d’Andorra, si bé això no fa que sigui menys greu ni consola les famílies que no poden arribar a final de mes. De moment, però, els preus de l’habitatge de lloguer, i també els de compra, no han baixat i segueixen una tendència alcista. L’aposta més important de l’executiu en aquesta matèria és l’adquisició de diversos edificis per destinar-los a lloguer a preu assequible. L’acció ha de començar a donar fruits a partir de l’any vinent. Encara no s’ha detallat quins seran els requisits per entrar-hi, però és una evidència que les famílies amb més dificultats tindran prioritat. La qüestió és que la problemàtica ja afecta bona part de la població, malgrat que, evidentment, a alguns de manera més asfixiant que a d’altres. Paral·lelament a l’entrada al mercat de lloguer d’aquests pisos, el Govern vol començar a eliminar, de forma progressiva, la congelació de lloguers fins ara vigent. Es tracta d’una promesa electoral de DA que Conxita Marsol ja ha avançat que començaran a aplicar a partir de l’1 de gener de l’any que ve. És lícit que els propietaris vulguin recuperar i actualitzar els preus en alguns casos, però també és una evidència que hi ha preus que no són raonables i que sovint es demanen quantitats exagerades per pisos que no ho valen. Caldrà, per tant, anar molt amb compte amb la decisió perquè l’aixecament de la norma no provoqui un nou increment abusiu dels preus dels pisos alliberats i tenir present que els immobles a preu assequible només cobriran una petita part de les necessitats de la societat.