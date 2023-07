Afavorir la natalitat

Actualitzada 16/07/2023 a les 06:19

Les darreres dades de l’Observatori evidencien els canvis de model de la societat, potenciats, a més, per l’increment del cost de la vida i especialment de l’habitatge. Les xifres indiquen que gairebé un 17% de la població viu sola i, segons els experts, la tendència seguirà a l’alça. Per contra, també creix el nombre de persones que decideix compartir pis, una pràctica poc habitual al país però que els darrers anys ha crescut quatre punts. Els canvis també es fan notar en l’increment de parelles que no tenen fills (31%) i, en el mateix sentit, la baixada de deu punts de les parelles amb fills. Les dades es complementen amb les ja conegudes sobre la baixa natalitat al país, que situen Andorra a la cua de les xifres d’Europa. A més, el Principat és el país on les dones tenen el primer fill més tard, amb una mitjana de 33,4 anys. L’entrada massiva de la dona al mercat de treball, les dificultats per conciliar feina i família i els entrebancs econòmics han provocat en els últims temps una davallada notable de la natalitat. Andorra té una taxa d’ocupació femenina molt alta. Això ha estat així tradicionalment perquè és un país de forta immigració que ve buscant un lloc de treball. És, a més, un país molt enfocat als serveis amb horaris que acostumen a complicar encara més poder ocupar-se dels fills. És una anàlisi que s’ha fet múltiples vegades i que segueix vigent. Ja s’han dut a terme algunes mesures, com ara l’ampliació de les baixes de maternitat i paternitat, malgrat que insuficients i encara amb molta diferència entre els progenitors. També s’està promovent la igualtat a les empreses, que no deixa de ser una mesura per garantir que la dona que vulgui ser mare ho pugui ser sense por de perdre en la seva carrera professional. Però sovint la norma només recomana, sense obligar, i això continua dificultat un canvi de mentalitat. El camí s’ha començat però s’han de potenciar més clarament polítiques a favor de la igualtat i de la natalitat per garantir un canvi real i que no hi hagi cap fre a ser mare més enllà del propi desig de la dona de voler-ho ser.