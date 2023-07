Oblidar el càncer

Actualitzada 14/07/2023 a les 06:25

El Govern, a pregunta de la parlamentària socialdemòcrata Susanna Vela, va confirmar el que ja havia anunciat dimarts a l’Associació Andorrana Contra el Càncer: la voluntat de reconèixer i desenvolupar el que comunament es coneix com a dret a l’oblit oncològic. Darrere d’aquest concepte hi ha la preservació de la privadesa i la dignitat dels supervivents al càncer i les garanties que no puguin ser objecte de discriminació en operacions tan habituals com ara la contractació d’una assegurança, la recerca d’una feina o l’obtenció d’un crèdit. Aquest dret impedeix que els exmalalts hagin de justificar el seu historial mèdic i els permet afrontar un futur lliure de l’ombra d’aquesta patologia devastadora. No es tracta només d’una qüestió d’equitat, també hi ha en joc el benestar emocional dels supervivents. La sintonia en el posicionament de la ministra i la consellera de l’oposició fa preveure un suport ampli de la cambra parlamentària a la regulació d’un dret que estan recollint a bona part dels països del nostre entorn en línia amb l’informe aprovat pel Parlament Europeu el 2022 Sobre el reforç en la lluita contra el càncer: cap a una estratègia global i coordinada. La cambra de la UE subratlla que els malalts de càncer no han de patir un “doble càstig” en la seva vida quotidiana i demana “l’adopció d’una directiva contra la discriminació, així com l’aplicació justa i igualitària” de les directives sobre serveis financers i crèdits al consum. En una resolució posterior, l’eurocambra marcava com a límit l’any 2025 perquè els estats membres ho incorporin a la seva legislació. Andorra ha començat a treballar a legislar per protegir i evitar la revictimització dels supervivents a la malaltia, un text legal que el Govern hauria d’encarar en un termini breu de temps tot i que la ministra de Salut ahir no va voler calendaritzar-lo. Segons les dades del registre de tumors del ministeri de Salut, que s’ha presentat aquest mes, entre el 2002 i el 2021 prop de 5.000 persones van ser diagnosticades de càncer al Principat.