Consens en habitatge

El Consell General va viure ahir la primera de les moltes sessions de la legislatura en què l’habitatge tindrà protagonisme destacat. El Govern reclamava a la cambra parlamentària l’aprovació d’un crèdit extra de 28 milions d’euros destinats a la creació del parc públic d’habitatge, que se sumen als 19,3 milions aprovats el mes de març passat. Seran prop de 50 milions d’euros que serviran per a la compra, lloguer i rehabilitació d’un total de catorze edificis que, un cop disponibles, permetran acollir 269 famílies, 100 de les quals ja el primer semestre de l’any vinent. El crèdit, tramitat amb urgència i en ple estiu, va ser objecte d’un ampli consens. Les forces de la cambra, amb més o menys entusiasme, van votar favorablement al projecte de llei que permet recuperar edificis sense ús i van aprofitar les intervencions per apuntar les seves pròpies propostes. La ministra d’Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va estendre la mà als parlamentaris i es va comprometre a actuar amb la màxima transparència. Els primers gestos, com la visita dels membres de la comissió legislativa a algun dels edificis o el diàleg obert amb els ministres Marsol i Ferré, han estat ben valorats. El Govern ha pres velocitat de creuer en la gestió del dossier de l’habitatge, que durant la legislatura passada només es va agreujar. El tarannà de la ministra, que al comú d’Andorra la Vella ha demostrat sobrada capacitat executiva, és una garantia que el Govern situarà les polítiques d’habitatge en primera línia. En la seva intervenció va apel·lar al consens i a la valentia. El projecte aprovat resoldrà les problemàtiques puntuals de famílies, però no tindrà un pes determinant en el mercat del lloguer, en què hi ha una oferta clarament insuficient que força l’alça de preus. El parc públic és una de les mesures, però en caldran moltes altres i aquí no és tan evident aconseguir el suport de la resta de grups de la cambra, especialment quan es discuteixi la intervenció dels preus o les accions per afavorir el pas al mercat de lloguer dels milers de pisos buits.