Abusar del més feble

Actualitzada 12/07/2023 a les 06:02

El Diari va publicar ahir un document audiovisual de gran valor informatiu. S’hi reproduïa la conversa mantinguda per un treballador de la construcció i l’encarregat de l’empresa contractant, tots dos peruans. No és habitual que els presumptes casos d’explotació laboral estiguin acompanyats per evidències audiovisuals. Més enllà del valor que puguin tenir davant un tribunal, il·lustren a la perfecció la situació de treballadors desplaçats al país per una empresa estrangera alhora subcontractada per una constructora andorrana. La conversa enregistrada de manera oculta evidencia el menyspreu de l’encarregat respecte a principis bàsics de la nostra legislació laboral. Li etziba, per exemple, “vols que et paguem sense haver treballat?”, o posa en dubte el dret a queixar-se tenint en compte que ha menjat i ha tingut sostre. Les denúncies presentades a la policia, dilluns, i al servei d’Inspecció laboral, dimarts, hauran de servir per verificar els fets que s’hi descriuen, una descripció absolutament versemblant atenent els antecedents de l’empresa Casyre, que és la que s’encarrega de portar treballadors des del Perú. No estem parlant només de la presumpta explotació laboral d’Ángel Javier Asunción, sinó de les garanties amb què es fa la subcontractació d’empreses de manera general i de detectar qualsevol situació il·legal. La situació de feblesa d’aquests professionals que recorren milers de quilòmetres per una feina que els permeti estalviar i enviar diners al seu país és molt temptadora per als intermediaris amb pocs escrúpols. Aquestes pràctiques tenen la connivència de l’empresa titular de l’obra, que opta per aquesta via per estalviar costos i evitar els problemes de mà d’obra. És responsable si més no moralment de vetllar perquè els seus proveïdors que operen sobre el terreny compleixin, sigui quin sigui el seu origen, les lleis laborals. I en darrer terme, el Govern és responsable de fer complir la llei i els drets laborals, i d’actuar amb la màxima celeritat per frenar uns abusos que no va erradicar en el passat i donar cobertura a les víctimes.