Fa vuit anys que va començar la negociació amb la Unió Europea per tancar un acord d’associació entre Andorra i el club de Brussel·les i sembla que ara s’està arribant a la recta final de tot el procés. El Principat, si s’acaba tancant l’acord i els ciutadans l’accepten en el referèndum que el Govern s’ha compromès a fer, haurà d’assumir la majoria del cabal comunitari que, entre altres llibertats, contempla la de la lliure circulació de persones. Una opció que costa pair per la petita dimensió del país, però que sembla que Europa no està disposada a transigir. Com expliquem a l’edició d’avui del Diari, en la reunió de dimecres passat amb els partits polítics per avançar en el pacte d’estat per a l’acord d’associació amb Europa, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea i cap negociador, Landry Riba, va avançar als representats polítics que el Govern ha ideat una proposta que va denominar “controls aleatoris”, bàsicament pel que fa a l’exigència dels antecedents penals als nouvinguts. La proposta implicaria tenir en compte més controls per a determinades professions liberals i, en tot cas, està descartat que es faci sobre un col·lectiu en concret ni que s’hi faci servir una fórmula que es pugui interpretar com a discriminatòria. Els partits van mostrar dubtes respecte a la definició de control aleatori, si se’n pot fixar un percentatge, com s’haurien de fer a la duana i Immigració, i què pensa la Comissió Europea sobre la revisió mèdica. En tot cas, la de la lliure circulació de persones és una de les llibertats inherents a la Unió Europea i queda pendent saber com respondrà la part negociadora de Brussel·les a la petició d’Andorra de mantenir un cert control dels immigrants respecte als antecedents penals. La part negociadora andorrana, com ja ha hagut de fer en les anomenades línies vermelles que no es volen traspassar, caldrà que dugui a terme un treball de pedagogia per convèncer la part europea de mantenir aquest control, tot i que sigui de manera aleatòria. En principi, no serà gens fàcil.