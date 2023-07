Sancions per beure al carrer

Actualitzada 09/07/2023 a les 06:05

L’any 2019 va entrar en vigor la Llei de seguretat pública que regula les sancions per beure alcohol a la via pública, i la xifra de multes imposades el primer semestre d’enguany és la més alta des de la posada en marxa de la legislació. En sis mesos s’han superat les registrades durant els dotze mesos dels anys precedents –l’excepció és el 2019, perquè la normativa encara no estava en vigor a l’inici d’any– amb un total de 217 multes. L’any 2019 en van ser 123, el 2020 van sumar 216, el 2021, 189, i l’any passat en van ser 205. L’augment no és tan gran en el cas de les sancions per consum o possessió d’estupefaents al carrer, però, si se segueix la tendència d’aquest primer semestre, les xifres seran notablement més altes, perquè ja se n’han comptabilitzat 128, quan l’any passat van ser 150; el 2021, 110; el 2020, 152; i el 2019, 161. La policia contextualitza les dades apuntant que denoten l’efecte de la celebració de festivals i esdeveniments diversos, així com la recuperació del turisme més jove. Una activitat més gran d’oci i lleure no comparable a la de l’any anterior i que s’ha focalitzat molt especialment a la zona del Pas de la Casa. També apunta a la creació del Grup de Suport del Manteniment de l’Ordre (GSMO), que està en funcionament des del setembre del 2022, perquè un dels objectius d’impulsar-lo ha estat el d’augmentar la presència del cos de seguretat en zones on hi pot haver concentració de grups de persones i major risc de consum d’alcohol o de drogues. La pregunta que cal fer-se és si en el primer semestre d’enguany han augmentat els consums respecte a períodes anteriors o si han estat l’increment dels controls els responsables que s’hagin detectat més infraccions, quan en realitat hi ha un nombre de casos similar. Sigui com sigui, cal lluitar contra aquestes conductes de risc en el jovent no tan sols amb la persecució policial, sinó també amb l’educació a l’escola i la família, perquè és cabdal conscienciar que els consums s’han de fer amb responsabilitat o, en segons quines edats, directament no fer-ne.