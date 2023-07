Actualitzada 08/07/2023 a les 07:04

Dades preocupants les que posa en relleu l’Observatori del primer semestre elaborat per Andorra Recerca + Innovació pel que fa a la salut mental de la ciutadania. Segons els resultat del sondeig d’opinió fet públic dijous, s’ha detectat un augment en el percentatge de persones amb quadres d’ansietat i depressió. Concretament, prop del 29% dels enquestats presenten els símptomes de patir ansietat, mentre que el 2022 el mateix índex se situava en un 26% i el 2021 el percentatge es quedava en un 21%. Els símptomes d’ansietat són més elevats en les dones, que sumen un 36%, que en els homes, que representen un 21%, i amb una major incidència en aquelles persones que estan de baixa (55%), a l’atur (47,5%) o que són treballadors no qualificats (51%). Pel que fa a la depressió, l’estudi considera que un 38% dels enquestats estan en risc de patir la malaltia. Novament, un índex que ha augmentat respecte al 2022, quan se situava en el 35,6%, i el 2021, durant el qual s’havia detectat un 28%. De la mateixa manera que passa amb els casos d’ansietat, hi ha més dones afectades, un 45%, que homes, un 30%. El coordinador de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó, va explicar durant la presentació de les dades com a possible hipòtesi que l’augment dels índexs d’ansietat i depressió podrien estar relacionats amb la pandèmia, tot concloent que “ens trobem davant de dos escenaris possibles: que es tracti d’una situació crònica o que vagi millorant amb el temps, ja que només ha passat un any des que s’ha començat a superar la pandèmia i encara és aviat”. Sigui quina sigui la causa, és un fet que l’enquesta reflecteix un increment dels problemes de salut mental entre la població i que des de l’Administració s’han de donar les eines per intentar ajudar els afectats. Ja s’ha fet amb l’entrada de la psicologia a la cartera de serveis de la CASS, tot i que encara s’ha de veure quina serà la resposta de la ciutadania a l’hora d’usar aquesta opció que dona la sanitat pública.