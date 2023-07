Neguit per l'habitatge

Actualitzada 07/07/2023 a les 06:16

L’habitatge, concretament el preu, segueix sent la principal preocupació de la població, segons l’enquesta de l’Observatori del primer semestre del 2023, que ahir va donar a conèixer Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Les dades posen en relleu que el 67,3% dels enquestats afirmen que els preocupa el preu de l’habitatge. Són tres punts més que en l’anterior Observatori, quan un 64,1% de la població parlava del preu de l’habitatge quan se li demanava pel principal maldecap. Segons l’enquesta, la preocupació per la problemàtica de l’habitatge s’ha anat incrementant de manera ininterrompuda des de l’any 2020, quan només el 23% dels enquestats l’esmentaven com a principal problema. Anteriorment, però, entre el 2017 i el primer semestre del 2020, també havia experimentat un augment progressiu, passant des del 15% fins al 46%. Més enllà d’estar preocupats pel preu de l’habitatge, l’enquesta posa en relleu que a un 40,3% dels ciutadans aquesta qüestió ja els afecta personalment. Que el principal problema per a la ciutadania d’Andorra sigui el preu i l’accés a l’habitatge no és cap sorpresa perquè fa mesos que la situació de la vivenda està en la primera plana de l’actualitat i va centrar, per exemple, bona part de la campanya electoral dels comicis generals del 2 d’abril passat. La problemàtica de l’accés a l’habitatge i de l’alt preu per accedir-hi no és d’ara i ja fa anys que s’arrossega sense que, de moment, les administracions, tant la central com les comunals, hagin trobat cap solució. El Govern, com també alguns comuns, sí que han iniciat diversos projectes per construir habitatge de preu assequible, però és una solució a llarg termini que no pot acabar amb la urgència de la situació que es viu al país i que, segons l’enquesta, ja afecta directament un 40,3% dels ciutadans. L’habitatge és un dret bàsic al qual ha de tenir accés tota la població i els preus que s’estan demanant pels lloguers i per l’obra nova cada vegada són més inaccessibles per a una important part de la població.