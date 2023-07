Avals executats

Actualitzada 06/07/2023 a les 06:15

La pandèmia va obligar el Govern a improvisar en molt poc temps programes destinats a protegir el teixit productiu, tant per reduir els costos de personal a través dels ERTO com per garantir la tresoreria via crèdits tous. En el cas d’aquests crèdits a baix interès avalats per l’Estat hi va haver una altra decisió per, un cop superada la crisi, permetre als negocis el retorn esglaonat del deute. Així, fins a 831 d’aquests crèdits es van convertir en préstecs a retornar en un període de set anys per un valor de 96,5 milions. El programa va aconseguir en una situació de màxima excepcionalitat els objectius per als quals havia estat concebut: ajudar en la supervivència de les empreses i mantenir el gruix dels llocs de treball, tot i que algunes veus van qüestionar en aquell moment que entre els beneficiaris hi hagués negocis que molt abans de la pandèmia ja es trobaven al punt de la fallida. També es va trobar a faltar que, atès que el Govern figurava com a avalador, la llista dels receptors dels ajuts i dels imports rebuts no fos pública, un aspecte que ha estat objecte de debats reiterats a la cambra parlamentària. Entre els riscos assumits en un programa d’aquestes característiques hi ha els dels impagats que obliguen a executar els avals. És a dir, davant l’incompliment de les empreses és Govern qui ha d’assumir el pagament del crèdit. A l’edició del Butlletí Oficial d’ahir es va publicar la llista de 69 empreses amb uns deute total de 2,3 milions, que se sumen als 0,9 milions que ja havien estat executats prèviament. El ministre portaveu va especificar que l’administració acudirà als tribunals per exigir responsabilitats als morosos per la via civil. Seria gratuït carregar a pilota passada tintes sobre uns crèdits tous que presenten un índex de morositat d’acord amb els estàndards i que van minimitzar els efectes del tancament de l’activitat. L’experiència ha de servir, no obstant això, amb vista a futurs programes per reforçar els criteris econòmics, especialment amb valoracions acurades de la viabilitat econòmica dels negocis.