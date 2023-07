Més Europa

Actualitzada 05/07/2023 a les 06:16

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) té un paper clau en el finançament dels projectes que contribueixen al desenvolupament econòmic i sostenible d’Europa en línia amb les polítiques i objectius de la UE. L’entitat, un dels majors bancs multilaterals de desenvolupament del món, prioritza els projectes relacionats amb energia i medi ambient, transports, infraestructures, innovació i desenvolupament tecnològic, de suport a les petites i mitjanes empreses i d’urbanisme soste­nible. Andorra es va convertir l’estiu passat en el primer país tercer –no membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu– amb dret a accedir als programes de finançament del BEI. I precisament la sobirania energètica i la mobilitat interna van ser dos dels eixos de la reunió celebrada dilluns a l’edifici administratiu amb representants de l’entitat, presidida pel ministre de Finances, Ramon Lladós, i amb presència dels secretaris d’Estat d’Afers Europeus i de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, Landry Riba i David Forné, respectivament. Aquesta primera trobada, de caràcter eminentment tècnic, ha de servir per conèixer a fons els procediments d’atorgament del finançament privilegiat i per a un primer filtratge dels projectes que el Govern valora presentar. El BEI no tan sols vetlla perquè les inversions siguin sòlides i estiguin alineades amb els objectius de la UE, sinó que valora que siguin viables. Si l’atorgament de crèdits ja era interessant ara fa un any, encara ha guanyat més pes amb l’increment dels tipus d’interès que comporten un encariment del finançament dels estats. L’accés a fons i programes europeus s’emmarca en l’estratègia d’acostament a Europa que pivota al voltant de la negociació de l’acord d’associació. Ahir mateix els representants dels tres microestats –Andorra, Mònaco i San Marino– es van reunir amb el vicepresident de la comissió i màxim responsable polític de les converses, Maros Sefcovic, que va reiterar l’interès comunitari de tancar la negociació aquest mateix any sota presidència espanyola.