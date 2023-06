Una setmana de jazz

Actualitzada 30/06/2023 a les 06:19

Avui arrenca la 39a edició del Festival de jazz, o com bé podríem anomenar-la la segona edició de la tercera etapa. La primera seria la de plenitud d’un certamen nascut el 1984, que gràcies a una programació minuciosa, combinant grans noms i intèrprets emergents, es va fer un lloc a la primera línia del circuit europeu. El festival, tal com va ser concebut inicialment, va morir el 2004 després d’una lenta agonia. Per la segona etapa entendríem la llarga travessa pel desert en què, tal com apuntava el melòman Marc Pantebre en un article al Diari, es va mantenir viva la flama del jazz a Escaldes amb concerts al carrer i es va intentar infructuosament tornar-lo a activar el 2017. No va ser, però, fins l’any passat que el comú no va fer un pas valent per arrencar la nova era del festival. La primera edició va permetre evidenciar que no era senzillament una aposta passatgera, que la corporació està disposada a invertir temps i recursos per tornar a situar Andorra en el mapa d’una música que tot i no ser majoritària compta amb seguidors fidels i apassionats. L’edició del 2022 es va edificar al voltant d’una llegenda com el contrabaixista Ron Carter, envoltat d’altres intèrprets de qualitat però de menys nom. Només un any després el festival exhibeix múscul amb un flamant cartell en què tots els aficionats, siguin els més ortodoxos, els amants de la fusió o els bojos per l’experimentació, trobaran una proposta. Però aquest esdeveniment és molt més que els quatre concerts a preus populars de dijous a diumenge amb grans noms del gènere, són les jam sessions posteriors a les actuacions al vestíbul, el jazz al carrer amb bandes i solistes de qualitat, les col·laboracions amb altres entitats com ara el Museu Thyssen amb el Khrôma Live, les masterclass impartides per alguns dels intèrprets del festivals o els matins de jazz al parc. Totes aquestes activitats gratuïtes mostren el desig de transcendir el festival de les quatre parets del Prat del Roure i convertir-lo en una gran festa a Escaldes per a tot el país.