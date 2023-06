Contractació a l'origen

Actualitzada 28/06/2023 a les 06:04

Les empreses tenen en la falta de mà d’obra una de les principals amenaces. L’enquesta del clima laboral de la Cambra de Comerç ho reflecteix a la perfecció. La darrera de les onades, del segon semestre del 2022, mostra que el 38,5% dels negocis pateixen l’escassetat de mà d’obra i un de cada cinc té dificultats per contractar els perfils més adequats per cobrir les vacants. I aquesta problemàtica es concentra en les activitats més intensives en mà d’obra, com són l’hoteleria, en que vuit de cada deu tenen dificultats, i la construcció, en què aquesta proporció és encara més elevada, amb nou de cada deu. Espanya ha estat tradicionalment el país que més treballadors ha aportat a l’economia andorrana. El context ha canviat radicalment en els darrers anys i ara, per exemple, Catalunya també té moltes dificultats per cobrir les vacants en el sector turístic. La darrera legislatura es va viure un gir notable en la política migratòria del Govern amb una obertura cap als països extracomunitaris davant les dificultats per nodrir-se en els mercats tradicionals, com l’espanyol o el portuguès. La reduïda competitivitat dels salaris, encara més llastada pels preu de l’habitatge, ha obligat a recórrer als treballadors de l’Amèrica llatina, que han arribat massivament. Res fa pensar que aquesta política no es mantingui, a més del turisme, en sectors com el comerç o la construcció, una tendència que fa prendre tot el sentit a la proposta de contractar el personal a l’origen, opció que fa anys que Ski Andorra segueix i que ara vol adoptar la CEA. El trasllat a Iberoamèrica per realitzar directament les contractacions presenta múltiples avantatges. Els treballadors interessats a desplaçar-se a Andorra no tan sols obtenen informació de primera mà i precisa, sinó que es redueix el temps de tràmits burocràtics i es redueix el risc de l’efecte crida, tal com es va produir la temporada d’hivern passada. Tot el que sigui ordenar el flux d’arribada d’immigrants és positiu i aquí el paper de mitjancer de la patronal pren tot el sentit.