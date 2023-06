Campanyes necessàries

Actualitzada 24/06/2023 a les 06:09

Volem que torni, Aixeca el peu i La velocitat no et porta enlloc són els lemes que el Govern ha triat els darrers tres anys per incidir en la prevenció dels accidents de trànsit a la carretera. L’àrea de Mobilitat torna aquest any a la càrrega amb una campanya que apel·la de nou al factor més emocional. El buit que deixes juga amb les absències derivades de la sinistralitat viària. L’eslògan va acompanyat de missatges més específics, com el respecte pels límits de velocitat o els perills derivats de combinar consum de drogues i conducció. El nombre de víctimes mortals a les carreteres andorranes s’ha mantingut estable en els darrers anys. Si el nombre d’accidents després de dos anys de pandèmia s’ha anat recuperant fins a situar-se en 536, els morts, després d’un any 2018 amb quatre, s’han mantingut en dos des del 2019, un balanç que no té en compte els que es produeixen fora del país. Qualsevol campanya articulada des d’Andorra ha de tenir present que els nostres conductors, comparativament parlant, passen molt de temps en altres països, especialment durant el període estival, que és quan les infraccions solen ser més perilloses. Per tant, a més a més d’accions sobre el terreny com l’increment dels controls al llarg del territori, és necessari incidir en la conscienciació. El llançament s’ha fet en un dia tan simbòlic com és la vigília de Sant Joan, un dia en què Catalunya, punt habitual d’estiueig dels andorrans, viu un dels primers caps de setmana de desplaçaments massius. Els costos de tot tipus dels accidents són difícils d’avaluar i van molt més enllà de la despesa que representen. No tan sols es limiten als impactes socials en termes econòmics i sanitaris, sinó que també comporten seqüeles psicològiques per als familiars i l’entorn. Les campanyes de seguretat viària tenen un impacte positiu en la reducció d’accidents i les seves conseqüències, com ara lesions i morts. L’efectivitat passa, no obstant això, perquè la conscienciació dels receptors dels missatges vagi acompa­nyada d’un canvi d’hàbits al volant.