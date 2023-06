El Govern, amonestat

Actualitzada 22/06/2023 a les 06:22

Els ciutadans i, sobretot, les empreses han hagut d’assimilar al llarg de la darrera dècada un volum ingent de normativa que els ha obligat a redoblar els recursos dedicats des del punt de vista de la legislació fiscal, societària, de seguretat social, mediambiental o laboral. El desfasament legal en molts àmbits i la necessitat d’adaptar-se progressivament al cabal comunitari, un pas que és imprescindible especialment amb vista a un futur acord d’associació amb la Unió Europea, han generat l’aprovació de desenes de lleis i reglaments amb noves obligacions per a les societats i, sobretot, nous costos associats. De les regulacions aprovades els darrers anys dues tenen una relació directa amb l’economia digital. És el cas de la Llei de ciberseguretat, que vetlla per la integritat de les xarxes i els sistemes d’informació, i la de protecció de dades, que com el seu enunciat indica protegeix la informació personal de la gent que es relaciona amb una organització com a treballadora, usuària o clienta. Aquest darrer text legal va ser promulgat a final del 2021 i substituïa una llei del 2003, i va ser fruit de les noves exigències europees en la matèria plasmades en el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea. L’organisme encarregat de vetllar pel compliment de les garanties de la llei tant per les administracions públiques com de les privades. El legislador, de forma incomprensible, va optar perquè en el text les institucions no fossin multades pels incompliments legals detectats mentre sotmet les empreses privades amb un règim sancionador exigent. Aquesta prebenda no ha de ser cap obstacle perquè l’agència, la cap i els inspectors de la qual són designats pel Consell General, no apliqui el mateix zel en casos protagonitzats per les administracions i, com va fer ahir, publiciti les irregularitats que s’hagin detectat. És el cas de la primera amonestació que l’agència ha realitzat al Govern per vulnerar la protecció de dades, que ha estat publicitada pel mateix organisme i que hauria de tenir un efecte exemplificador.