Arriba el Cirque du Soleil

Actualitzada 18/06/2023 a les 06:04

S’apropa l’1 de juliol i a Andorra des de ja fa onze anys la data és sinònim d’un nou espectacle del Cirque du Soleil. Serà el desè que la companyia quebequesa farà al Principat –cal recordar que el 2020 es va haver de suspendre per la pandèmia de covid-19– i s’allargarà fins al 30 de juliol amb la celebració de 22 sessions del que aquest any s’ha anomenat FESTA per commemorar la dècada d’espectacles del Cirque du Soleil a Andorra. Que la prestigiosa companyia quebequesa aterrés al Principat va ser una idea d’Andorra Turisme, capficada a atraure visitants en un mes, el juliol, considerat de temporada baixa al país. Un espectacle que va néixer en format gratuït i d’empeus per a tots els públics i que ha anat evolucionant fins ara, que totes les entrades són de pagament i assegudes. Els inicis no van ser fàcils ja que la proposta del ministeri de Turisme per atraure visitants va ser rebuda amb escepticisme pel sector, que criticava que la majoria dels turistes venien al país només a veure l’espectacle i no passaven la nit ni consumien. També hi va haver queixes dels residents, que consideraven que també tenien dret a assistir a l’espectacle i que no només fos dirigit als visitants. Al llarg dels anys la fórmula del Cirque du Soleil ha anat evolucionant i ha passat d’aquest espectacle gratuït que volia ser un complement a ser el principal atractiu del mes de juliol per als visitants que s’apropen al Principat. Per això es va inventar la fórmula de la venda de nits d’hotel amb entrades garantides per a l’espectacle de la companyia quebequesa. Enguany, segons expliquen des del sector hoteler, s’està observant un ritme “més lent” respecte a la venda d’entrades per a l’espectacle acompanyades de nits d’hotel tot i que es confia que les reserves es vagin incrementant en els propers dies. A l’espera de saber si hi haurà ple o no i si el nombre de turistes que vinguin al Principat és el previst pel ministeri, cal fer una reflexió–que asseguren s’està fent a Govern– que és si cal mantenir la fórmula del Cirque du Soleil en el futur.