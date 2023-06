La clau de l'acord amb Europa

Actualitzada 16/06/2023 a les 06:19

Com va quedar clar en l’anterior mandat i durant la campanya electoral, aquesta és la legislatura clau per a l’acord d’associació que des de fa tant temps és en boca de tots els polítics i s’està negociant en l’àmbit tècnic i polític a Brussel·les. El Govern va citar ahir tots els partits polítics –amb i sense representació parlamentària– a una primera reunió d’aquest segon mandat de Xavier Espot amb l’objectiu d’aconseguir una sola veu que permeti avançar en l’acord. No tan sols és necessari que Europa senti que hi ha cohesió i unitat a Andorra perquè aquest acord sigui el màxim de beneficiós. Els nostres polítics tenen davant seu la responsabilitat de decidir una nova relació que marcarà el futur de les noves generacions i que dibuixarà la nova Andorra, més integrada dins del seu àmbit europeu. La d’ahir va ser una primera presa de contacte, sense aprofundir gaire, en què els partits van poder expressar els seus dubtes i, per què no, les seves pors. De la reunió es delata un optimisme amb matisos perquè, lògicament, no es pot pretendre un consens total tenint en compte que la trajectòria fins ara anava en el sentit contrari. La presidència espanyola pot ser una oportunitat per arrencar concessions en forma de tenir en compte les especificitats d’Andorra, però les presses han d’anar acompanyades de la prudència adequada per abordar un acord tan complex que afectarà totes les facetes de la nostra societat i de l’economia. Si els responsables polítics no es posen d’acord en aquells punts més sensibles per als interessos del Principat, difícilment es podrà plantejar una consulta als ciutadans que davant una divisió i discursos contradictoris poden veure l’encaix a Europa com un mal que cal evitar. Aquest és realment el gran risc, davant del qual cal exposar de forma clara quins són els avantatges i els perjudicis d’un acord d’associació que comportarà concessions –Europa no regala res–, però també beneficis que no es poden perdre. La clau és la unitat i especialment que la ciutadania senti que està ben informada.