Bon final per a l'Astra

Actualitzada 15/06/2023 a les 05:54

El complex Astra va ser durant una dècada llarga un macroesquelet de formigó a les portes de l’estació d’esquí d’Arinsal. Es va començar a construir el 2000 en seguiment de l’autorització per aixecar els vuit blocs d’aparthotel atorgada durant els noranta, però les obres van estar aturades dotze anys. La seva estructura inacabada es va convertir en el símbol d’un model urbanístic expansiu i de gran impacte visual. L’ombra de la demolició, davant la falta de voluntat de tirar-lo endavant, va planar reiteradament, però finalment un acord del 2006 entre el grup promotor i el comú de la Massana, amb canvi d’ús a pisos de lloguer, va permetre desbloquejar la situació i va suposar que la corporació obtingués dos dels blocs. Encara van haver de passar uns quants anys perquè l’obra s’acabés i el comú rebés els dos edificis del complex batejat com Ribasol Ski Park. L’intent de subhastar-los el 2019 a un preu de sortida de quatre milions d’euros va ser fallit. La falta d’interès d’aquell moment contrasta amb la necessitat d’habitatge de lloguer actual. Els immobles, que disposen d’estructura, coberta i façanes, suposen una oportunitat d’or per al Govern per construir habitatge de preu protegit. L’operació segellada entre l’administració general i el comú permetrà la construcció de 42 pisos de lloguer de dues habitacions i 60 metres quadrats que estaran disponibles en el termini de dos anys. El complex Ribasol aportarà una cinquena part dels 200 pisos que el ministeri ara encapçalat per Conxita Marsol té en cartera fruit de compres o lloguers d’immobles. L’entrada dels edificis al mercat no tan sols permetrà a famílies de rendes baixes o mitjanes disposar d’un habitatge d’acord amb la renda disponible, sinó que alleugerirà la pressió inflacionista d’un mercat amb dèficit d’oferta de lloguer. Que un complex tan controvertit i qüestionat públicament com és l’Astra, que tants maldecaps ha originat a la corporació massanenca, es tanqui finalment amb la incorporació d’un ús clarament social és un excel·lent missatge.