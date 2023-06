La mirada sobre Madrid

Actualitzada 13/06/2023 a les 06:04

Un ampli reportatge repassava ahir al Diari les relacions entre Espanya i Andorra a través dels contactes entre els caps de l’executiu. I ho feia amb la veu dels protagonistes andorrans i la seva visió sobre els successius inquilins de la Moncloa des que la Constitució i el posterior ingrés a les Nacions Unides van convertir-nos en un estat més de la comunitat internacional. El repàs incloïa les percepcions sobre Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, que han protagonitzat l’alternança dels partits socialista i popular al capdavant del govern espanyol. La intensa relació bilateral entre els dos països ha estat marcada pel procés d’homologació andorrana en matèries com ara la fiscalitat o el sistema financer. El diàleg ha tingut punts àlgids amb la crisi del tabac, el setge internacional contra els paradisos fiscals o el menys notori reconeixement de Kosovo. La resolució d’aquests o d’altres punt de tibantor ha contribuït a reforçar les relacions. El tarannà de cada president espanyol i la capacitat andorrana d’edificar-hi ponts de simpatia i diàleg és fonamental, com també ho és fer extensiva la bona relació en tots els àmbits de l’activitat internacional, pública o privada. La construcció per part de la diplomàcia andorrana d’una xarxa de contactes a l’administració espanyola ha d’anar en para·lel a d’altres fronts, com el parlamentari. Els grups d’amistat amb els homòlegs d’altres països són una via excel·lent per donar a conèixer la realitat del país més enllà dels tòpics i prejudicis. L’empatia és útil en les votacions a les Corts espanyoles de qualsevol resolució que afecti Andorra i per reforçar els lligams amb totes les forces, estiguin a la majoria o a l’oposició, que facilitin la transició quan es produeixi un canvi de color polític, situacions que cal anticipar. Perquè, tal com coincideixen els excaps de Govern, més enllà de les qüestions bilaterals, el suport i la veu espanyola és clau en qualsevol negociació d’Andorra amb la Unió Europea.