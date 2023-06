Unes dades necessàries

Actualitzada 12/06/2023 a les 06:18

Les dades en matèria sanitària han patit històricament el problema derivat del fet que molts pacients es tractin fora d’Andorra de les malalties més complexes. Malgrat que la CASS hagi costejat aquests tractaments no se n'ha fet una recopilació anant a buscar la informació en les diverses fonts. Succeeix amb el càncer malgrat que, segons el que va assegurar ahir Xavier Espot, el registre reclamat amb insistència per l’associació que dona suport als malalts, l’Assandca, està a setmanes de presentar-se. L’entitat n’ha fet cavall de batalla especialment per la reclamació que els pacients puguin fer-se els tractaments de radioteràpia a Andorra. S’ha demanat en múltiples ocasions com és que el Govern va decidir desestimar-lo si tampoc se sap la relació exacta de pacients que han de seguir el tractament i, per tant, que han d’acudir a hospitals fora del Principat. Però disposar de dades va més enllà d’aquesta qüestió en concret, malgrat que és certament rellevant. La informació és cabdal per construir una política sanitària en aquesta matèria. Des de la prevenció al tractament. Ahir se celebrava la Cursa de la Dona, una iniciativa que compleix l’onzena edició i que any a any recapta diners per contribuir a la lluita contra el càncer de mama, el més preponderant entre les dones. És, a més, una activitat esportiva que reivindica la importància dels hàbits de vida saludables. Saber quantes dones són diagnosticades a l’any, de quines edats i quina mena de tractament han necessitat és rellevant, per exemple, per saber si el programa de detecció precoç vigent –que ofereix mamografies gratuïtes a les dones a partir de 50 anys– és suficient o bé caldria ja oferir la prova a edats més primerenques. La malaltia, gràcies a la investigació, assoleix dia a dia majors taxes de curació. Però també suposa un gran repte en matèria de salut pública pels recursos que es necessiten per a la correcta atenció dels pacients. La diagnosi que es faci a Andorra servirà per constatar si els esforços que s’hi dediquen són suficients o si en calen més i en quins àmbits.