Nou comitè d'empresa

Actualitzada 11/06/2023 a les 06:26

Dels onze membres de l’òrgan de representació dels treballadors, set són afiliats al sindicat i quatre feien part de la candidatura continuista, amb treballadors que ja han estat al comitè d’empresa aquests últims anys. La branca sanitària de l’USdA va néixer fa uns mesos fent palès el fort malestar d’una part de la plantilla amb el rumb a l’hospital, especialment en una àrea clau com la de les urgències. També deixant clar que el conveni col·lectiu subscrit entre direcció i el comitè d’empresa que ara finalitza mandat era insuficient. Ara que són la majoria de representants del comitè d’empresa, destaquen les principals reivindicacions que traslladaran a la direcció: actualització salarial de mínim el 15%, jornada laboral de 37,5 hores setmanals, més contractacions en totes les àrees, jubilació als 60 anys i deslligar les urgències hospitalàries de les extrahospitalàries. Un full de ruta que hauran de negociar amb una direcció que tindrà canvis destacats aviat, quan es formalitzi el relleu ja anunciat de Josep Maria Piqué. Un problema evident que s’ha d’afrontar és el de les dificultats per cobrir la plantilla. De metges i sanitaris hi ha mancances arreu, amb la qual cosa captar-ne ha de passar per condicions més atractives que els competidors. La clau de volta és buscar l’equilibri entre les demandes dels treballadors i la viabilitat econòmica d'aquestes. El conveni col·lectiu vigent ja ha suposat un salt endavant desbloquejant el pla de carrera i aplicant una pujada salarial del 5% al mig miler de treballadors de la parapública que complien amb els requisits de formació i experiència i, per tant, incentivant la progressió professional de la plantilla. Però van quedar al calaix d’altres demandes com la reducció de la jornada laboral, que altres països ja han implantat. Andorra és novell encara amb la pràctica de la negociació col·lectiva i pren rellevància que es practiqui en una institució amb una activitat que impacta sobre tota la població. Perquè un hospital crispat no beneficia en cap cas la qualitat de la sanitat pública.