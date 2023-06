La CEA mou fitxa

Actualitzada 07/06/2023 a les 06:03

Les associacions empresarials tenen una funció pública rellevant. Els fòrums de diàleg entre les administracions i els representants del teixit productiu han de servir per buscar solucions a assumptes complexos. I si hi ha una qüestió que les dues parts situarien al capdavant dels problemes del país, aquesta és la de l’habitatge, per l’impacte que té sobre la ciutadania i les empreses. La col·laboració publicoprivada ha estat reiteradament una de les opcions a les quals s’ha referit el Govern dins d’un paquet global de solucions transversals, però en aquesta àrea s’ha avançat molt poc. La Confederació Empresarial, interessada a enfortir l’oferta de lloguer a preu assequible, ha elaborat una proposta de pisos de protecció social gestionats des del sector privat, però d’acord amb els criteris fixats pel Govern. La patronal quantifica que es podria generar l’equivalent al 5% del parc de lloguer, és a dir, 1.325 habitatges, que cobririen les necessitats de 4.000 persones. El Govern i els comuns haurien d’aportar els terrenys en règim de concessió mentre que els privats assumirien el gruix de la inversió, superior als 200 milions d’euros a canvi d’un rendiment garantit anual. Més enllà de l’anàlisi detallada dels càlculs de la proposta, la pilota és a la teulada del Govern i del Consell General perquè l’articulació del projecte requerirà canvis legislatius que són més fàcils d’enunciar que no pas de fer, especialment quan es parla de lleis complexes com la d’urbanisme i del sòl. El temps perdut la legislatura passada en l’articulació del front publicoprivat s’haurà de recuperar aquesta, en què l’aval de la majoria absoluta hauria de permetre avançar en un dossier que no hauria de suscitar reticències de les formacions de l’oposició. I aquest programa ambiciós d’habitatge ha de ser compatible amb el creixement harmònic i sostenible territorialment d’acord amb les plans de càrrega parroquials, que s’estan elaborant actualment i que fixaran el sostre d’habitants en funció de la capacitat dels serveis i de les infraestructures.