Debat perpetu

Actualitzada 04/06/2023 a les 06:09

La reforma de les pensions protagonitzen titulars, reunions polítiques i programes electorals des de fa anys sense que, de moment, s’hagi concretat cap actuació al respecte. És evident que no hi ha solucions màgiques ni miraculoses i que les diferents opcions disponibles ja estan totes sobre la taula. Des d’apujar l’edat de jubilació i les cotitzacions fins a finançar la branca de salut mitjançant impostos o modificar el valor del punt, totes són ja conegudes àmpliament per tothom. Sigui quina sigui la tria final, és ben sabut que no serà del gust per a la ciutadania que, d’una manera o d’una altra, veurà tocats els seus ingressos en un moment especialment delicat pel poder adquisitiu. Amb tot, la reforma de les pensions no pot esperar quatre anys més com a conseqüència del desgast polític que suposa aplicar-la. La legislatura passada es va fer molt bona feina entre majoria i oposició en aquest aspecte i aquest mateix tarannà s’ha de mantenir en aquest nou curs polític. És evident que les noves forces parlamentàries, Concòrdia i Andorra Endavant, també tindran propostes a fer i han de ser benvingudes, però això no pot fer perdre tot el treball que ja es va aconseguir avançar. La modificació del sistema és una qüestió prou cabdal com per fer-se sota la fórmula del pacte d’Estat que ha proposat el cap de Govern, Xavier Espot, i per tenir, per tant, la major legitimitat possible, ja que evidentment es tracta d’una modificació que va molt més enllà d’una legislatura. Amb tot, si les formacions de l’oposició no hi volen participar o si trobar-hi un consens és molt difícil, Demòcrates compta amb la majoria necessària per tirar endavant en solitari la reforma si calgués. El que és clar és que ja no es poden posar més excuses i s’han d’aplicar solucions per garantir el sistema de pensions. Cal llençar un missatge de responsabilitat a la ciutadania i abordar aquesta qüestió com més aviat millor per tal que les interferències electorals no prenguin joc en una qüestió tan rellevant per al futur dels residents del Principat.