Relleu a la CASS

Actualitzada 01/06/2023 a les 05:52

Joaquima Sol es jubilarà a finals de mes després de 19 anys al capdavant de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La designació de Josep Escoriza per part del consell d’administració celebrat aquest dimarts permetrà la incorporació immediata del nou director i la convivència de tots dos durant un mes, un període ideal per garantir un traspàs de poders ordenat i rigorós. Sol, amb llarga experiència prèvia en càrrecs tant al Govern com al Consell General, deixa una Seguretat Social ordenada i en ple procés tant de transformació digital com de millora de l’atenció al client. Des de la perspectiva econòmica, el dèficit creixent de la branca general i la situació propera al col·lapse del sistema de pensions no són atribuïbles ni a la seva gestió ni als successius presidents que l’han acompanyat, sinó que són més aviat fruit de les decisions o les inaccions polítiques. En l’apartat de les mancances hi ha la desafecció i allunyament dels afiliats respecte a la CASS, una distància que s’evidencia en les eleccions per escollir els representants dels afiliats, dels jubilats i dels empresaris, en què la participació ha esdevingut marginal. Escoriza, amb una preparació financera sòlida, no només haurà de vetllar per l’ús dels recursos per part d’una institució que és el pilar de l’estat del benestar andorrà, sinó que haurà de participar activament en el redisseny de les polítiques sanitàries, on la CASS com a finançador majoritari té un paper fonamental. Un altre dels pilars és el Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS) la direcció del qual, que actualment recau en Josep Maria Piqué, no ha estat confirmada per la nova ministra de Salut, Helena Mas. El front més important que s’albira per a Alcoriza, associat al Fons de Reserva de Jubilació, és el de la reforma del sistema de pensions, que exigirà l’articulació d’un paquet de mesures ampli amb canvis legislatius de fons i la seva implementació en els sistemes de la parapública, sense menystenir tampoc la preparació per a un eventual acord d’associació amb la UE.