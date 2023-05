La revolució de la IA

Actualitzada 30/05/2023 a les 06:16

Les implicacions de la intel·ligència artificial van molt més enllà de l’anècdota, la de comprovar com la màquina contesta en segons a qualsevol pregunta que ens passi pel cap. El Diari va testar l’eina gratuïta i amb informació actualitzada fins al 2021 per comprovar què emmagatzemava el cervell artificial sobre Andorra. Però les funcionalitats potencials d’aquesta revolució tecnològica han provocat que experts en la matèria hagin demanat ja una aturada per reflexionar sobre què poden suposar determinats avenços. Perquè el que hi ha sobre la taula és quelcom tan inquietant com què passarà quan el cervell artificial superi el dels humans. Avui no estem en aquest estadi, però la revolució tecnològica ja està tenint conseqüències, per exemple en el món educatiu. El que va suposar internet en l’àmbit de la recerca de la informació poc té a veure amb la capacitat d’eines com ChatGPT, que poden elaborar un treball sencer i, per tant, recopilar la informació i redactar-la. Evidentment en l’ètica de cadascú hi ha decidir si presenta quelcom que no li ha generat cap esforç d’elaboració pròpia. Però la simple possibilitat i el fàcil accés a usar-la excedeix qualsevol alternativa molt més casolana que hagi funcionat fins a la data. És de nou el vell debat dels límits dels avenços tecnològics o científics, però amb unes conseqüències d’un abast incalculable. El que és clar a hores d’ara és que les institucions educatives s’han de preparar per integrar també la intel·ligència artificial a les aules, com ho han fet amb totes les eines tecnològiques que han aparegut les últimes dècades i que han modificat les maneres d’ensenyar. Part de la tasca serà la de mostrar als estudiants quina és la manera correcta d’usar aquesta nova finestra d’oportunitat. De fet, és quelcom que transcendeix tota la resta d’àmbits de la vida. Caldrà discernir entre els avantatges i els inconvenients per posar límits allà on sigui necessari. Però sens dubte estem davant d’un canvi de paradigma que transformarà la manera de treballar o de relacionar-nos.