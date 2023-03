Un gran festival

Actualitzada 30/03/2023 a les 06:07

La temporada d’hivern 2022-2023 serà recordada pel boom de la combinació neu/música electrònica. La consolidació de l’Abarset com a après-ski de referència s’ha reforçat amb l’aliança amb la marca barcelonina Brunch, que ha portat duets de la talla de 2manydjs i Solardo o el productor Fatboy Slim. S’hi ha sumat l’Hibernation, el festival del Pas de la Casa que progressivament s’ha convertit en un gran esdeveniment fins a superar els 8.000 assistents, l’Snowdance i l’Snowrow, la cirereta del pastís. Aquest darrer festival, que arrenca avui, va més enllà de les jornades de divendres i dissabte, amb els grans concerts de DJ internacionals encapçalats per Jamie Jones, Paco Osuna, Ben Hemsley o Marco Faraone. L’esdeveniment s’estén a bona part del domini esquiable de Pas de la Casa-Grau Roig amb activitats tant de pagament com gratuïtes per a tots els públics amb el muntatge més gran mai vist a Andorra per a un espectacle musical. Elrow, una marca de referència en el món de la música electrònica que les pròximes setmanes ha programat muntatges a Madrid, Liverpool, Eivissa, Barcelona, Londres o Nova York, ha triat Grandvalira per desembarcar en el món de la neu. La potència del segell i la capacitat de convocatòria es van posar en relleu en esgotar-se la totalitat de les entrades i abonaments abans de fer públics els integrants del cartell. Andorra ha trobat en aquest segment –els aficionats a la música electrònica– un gran argument per reforçar la marca turística. L’oferta creixent ha permès reforçar-se tant a Espanya com a França i reivindicar Grandvalira com un gran centre de lleure amb una oferta diversificada. L’arribada d’elrow, que assumeix el risc financer del festival, representa un gran impuls en aquesta estratègia. Els festivals tenen un públic amb recursos econòmics, la despesa del qual va molt més lluny de l’abonament o l’entrada. Més enllà de quin sigui el desenvolupament del festival, abans de començar ja ha estat un èxit per convocatòria i posicionament.