Actualitzada 29/03/2023 a les 06:02

L’habitatge, com era d’imaginar, té un paper central en la campanya i els programes dels partits. El darrer Observatori, corresponent al segon semestre del 2022, ja constatava com el preu dels pisos s’havia erigit en la principal preocupació dels ciutadans (64,1%), amb un increment notable de 15 punts i situant-se molt lluny de la segona i tercera: salaris (23,6%) i trànsit (21,9%). Són molts els factors que han incidit en l’encariment, alguns dels quals estructurals com la falta de sòl, i d’altres més conjunturals com l’interès que el sector genera entre els inversors, el llarg període amb tipus d’interès marginals o l’aposta per promocions adreçades a les rendes més altes. Com admeten les forces que opten als comicis, no hi ha una única mesura màgica, sinó que la solució haurà de basar-se en múltiples accions que afectin tant l’oferta com la demanda i els resultats, atesa la complexitat de la construcció, no s’obtenen fins a mitjà termini. Si en un aspecte hi ha àmplia coincidència –els liberals són els únics que no ho citen al programa– és en la necessitat de fer aflorar els pisos buits, que tant si es destinen al lloguer com a la venda suposarien un respir per als respectius mercats i ajudarien a estabilitzar o, en funció del volum, fins i tot fer baixar els preus. L’habitatge és un bé de primera necessitat i, per tant, ha de ser protegit per l’Estat, que n’ha d’incentivar l’ús social per sobre de l’especulatiu. Un primer càlcul elaborat pel Govern va apuntar que els immobles buits podrien elevar-se fins a 6.000, una xifra que posteriorment el mateix executiu va qüestionar. Tot i que responen a casuístiques diferents, una part són d’inversors que no els tenen declarats al país d’origen. La sentència del Tribunal de Justícia de la UE, que anul·lava l’anomenat model 720, l’octubre passat va obrir un escenari favorable a la regularització dels immobles dels no residents espanyols. Incentivar que els pisos buits surtin al mercat, amb incentius o gravant-los de forma dissuasiva, ha de ser una prioritat del futur Govern en benefici dels ciutadans.