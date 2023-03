Actualitzada 28/03/2023 a les 05:59

La globalització ha ampliat les possibilitats d’intercanvi entre països, fins i tot de continents diferents. Iberoamèrica pot representar una oportunitat tant per intensificar les relacions empresarials com per atreure treballadors. Si tradicionalment el sud del continent, especialment l’Argentina i Xile, han estat mercats en què les estacions d’esquí i les activitats paral·leles de temporada com hoteleria, restauració i lloguer de material han reclutat part de les plantilles a l’hivern, aquest plantejament, davant les dificultats d’atreure treballadors europeus, s’ha ampliat a l’estiu. I això també pot ampliar-se a d’altres països iberoamericans per al sector turístic. La Trobada Empresarial Iberoamericana va ser aprofitada pel president de la Conferència Empresarial d’Andorra per plantejar la possibilitat d’articular mecanismes de contractació a l’origen, seguint l’exemple de Ski Andorra, de treballadors. El Consell d’Empresaris Iberoamericans permetria, segons la patronal, ordenar el flux de treballadors. La necessitat de no repetir la situació generada a l’inici de temporada amb l’efecte crida que va portar centenars d’immigrants, especialment argentins, a Andorra a la recerca no tan sols de treball, sinó d’habitatge, ja justificaria l’aposta perquè des del seu país els treballadors puguin tancar l’acord amb l’empresa contractant. Això no tan sols reduiria les molèsties per al treballador, sinó que facilitaria les gestions i la tramitació efectiva dels permisos. Ordenaria, per tant, un procediment complex i farragós. La normativa ha primat la contractació de treballadors de la UE, però s’ha obert progressivament tant en les quotes de temporada com en la general, davant la dificultat per captar mà d’obra de mercats tradicionals com Espanya i Portugal. En aquest context, cal que les autoritats apliquin amb el màxim zel la legislació per les denúncies per tracte denigrant als treballadors peruans d’empreses espanyoles subcontractades per mostrar el compromís inequívoc d’Andorra amb els drets laborals.