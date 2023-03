Suport als trastorns mentals

Actualitzada 25/03/2023 a les 06:18

Les xifres de l’Organització Mundial de la Salut evidencien que els problemes de salut mental s’han convertit en una de les xacres dels nostres temps. Una de cada cinc persones, siguin adultes o menors, té un trastorn mental. Entre aquests casos, un de cada nou pateix un trastorn moderat o sever i mor entre deu i vint anys abans que la població general. L’OMS, per sumar-hi alguna dada més, assenyala que el 5% de persones adultes pateix depressió. En molts països occidentals els trastorns mentals són la primera causa de discapacitat, són responsables del 30% al 40% de les baixes laborals per malaltia i comporten uns costos equivalents al 3% del PIB. El pla integral de salut mental i addiccions elaborat pel Govern amb el suport d’institucions i entitats socials representa un salt qualitatiu en les polítiques públiques de prevenció, diagnosi i tractament de trastorns i patologies psíquiques. Un dels eixos del pla és la definició del rol dels psicòlegs privats en el sistema de salut mental dins de la revisió del model d’atenció i l’estratègia de centrar-lo en l’atenció integral del pacient. El finançament, especialment atesa la saturació des serveis hospitalaris, també s’ha abordat amb la innovadora inclusió dels actes de psicologia a la cartera de serveis de la CASS, llargament reivindicada pels professionals i la societat civil. L’acord assolit entre el Govern en funcions i el Col·legi de Psicòlegs perquè la seguretat social cobreixi les visites prescrites per un facultatiu ha de posar a l’abast del gruix de la població els serveis de salut mental i ha de significar un alleujament per al SAAS. La inclusió a la cartera de serveis ha de significar a curt termini una notable despesa suplementària per a la ja deficitària branca general de la CASS i en darrera instància per al Govern, que és qui acaba finançant les pèrdues. A mitjà termini no tan sols ha de permetre assolir un model de societat més sana, solidària i inclusiva, sinó que la detecció prematura de trastorns i patologies hauria de permetre estalvi de recursos materials i humans.