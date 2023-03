PIB a l'alça

Actualitzada 24/03/2023 a les 05:47

Aquesta campanya electoral sentirem de manera reiterada per part dels candidats la necessitat de diversificar l’economia. Què volen dir en realitat? El producte interior brut andorrà, que mesura la riquesa que es genera anualment, penja bàsicament de la construcció i del sector serveis i, de manera més precisa, dels serveis financers, el turisme i el comerç. Aquest elevat grau de dependència respecte a un grapat d’activitats ens fa especialment vulnerables. Una fatalitat, com el tancament de fronteres a causa de la covid, ens va provocar greus dificultats i ens va convertir en un dels països d’Europa amb un major descens de l’activitat. Un cop recuperada la lliure circulació i el flux de visitants, la tendència s’ha invertit i hem experimentat un creixement de quasi dos dígits. Com més diversificada és l’activitat d’un país, especialment si s’aposta per activitats que generen major valor afegit, major és la seva resiliència i menor la volatilitat. Per això la diversificació s’interpreta com una necessitat, i la importació de capital i talent de l’exterior, vital per dur-la a terme. L’estimació avançada que ahir va fer pública el departament d’Estadística del Govern sobre l’evolució del PIB posa en relleu l’excel·lent comportament global, amb un augment del 8,8% en el subsector del comerç, l’hostaleria, el transport i les comunicacions, el més relacionat amb el turisme, com a principal motor, amb una evolució de l’11,8%, per davant de la construcció, que va créixer un 7,4%. També ha crescut de forma notable el PIB per capita, un 6,1% positiu. L’increment en aquest cas és inferior pel creixement de la població que, segons les darreres dades fetes publiques pel mateix departament i que corresponen al mes de febrer, està a punt de passar la barrera dels 82.000 habitants. Andorra ha superat amb molta suficiència un 2022 difícil. Els ex­cel·lents resultats, però, no poden fer oblidar la necessitat d’explorar noves activitats que no tan sols representin alternatives al turisme, sinó que generin llocs de treball i riquesa.