Unes finals exemplars

Actualitzada 21/03/2023 a les 05:53

Organitzar un gran esdeveniment amb tot de cara és relativament senzill. Ja no ho és tant quan s’han d’afrontar circumstàncies adverses que exigeixen sortir del guió i improvisar. Bona part de la reputació aconseguida per Andorra com a seu de grans campionats internacionals és fruit precisament de la capacitat d’afrontar situacions complexes. La celebració de la primera Copa del Món el 2012 va estar marcada per una posobra de mal temps. Temperatures per sota de -13 i ràfegues de vent de fins a 160 quilòmetres per hora van provocar destrosses i van fer perillar la competició. L’esforç conjunt dels serveis tècnics i dels voluntaris va aconseguir tirar endavant la prova i va demostrar a la Federació Internacional que Grandvalira no tan sols era una seu molt ben valorada pels esquiadors per la qualitat i varietat a peu de pistes, sinó que ofereix tanta o més solvència tècnica que les estacions tradicionals del circuit. Andorra ha tornat a sortir reforçada de les finals de la Copa del Món d’aquest any, celebrades la setmana passada. La pluja i la calor han estat aquesta vegada les amenaces i, de nou, s’ha estat a l’altura de les circumstàncies assegurant el perfecte desenvolupament de les disciplines. Les finals, atès l’avançat del calendari i la pujada de temperatures, són moments especialment crítics. El 2019, primera vegada que el circuit de la Copa del Món finalitzava a Soldeu-el Tarter, el repte es va assolir sobradament. La cita d’aquest any ha tingut, a més, dos factors diferencials que han ajudat a incrementar l’impacte internacional i nacional de la cita. La consagració de la nord-americana Mikaela Shiffrin com a millor esquiadora de tots els temps ha multiplicat l’interès dels mitjans i l’audiència mundial mentre que la irrupció de Joan Verdú en l’elit del món ha proporcionat un al·licient extra per als aficionats andorrans. Si quedava algun dubte, l’èxit de la prova confirma les opcions de la candidatura per acollir el Campionat del Món d’esquí del 2029 i corrobora que Andorra està més que preparada per acollir-lo.