Un festival prometedor

Actualitzada 18/03/2023 a les 06:08

Els promotors del festival cultural ClàssicAND no podien posar-se en millors mans. La tria com a director artístic de Joan Anton Rechi, especialista en arts escèniques i música clàssica i aclamat director operístic, és una declaració d’intencions. Si sempre és complicat fer tornar el talent andorrà repartit pel món, aquest certamen sembla fet a mida d’un Rechi que només el primer semestre del 2023 ha capitanejat set espectacles lírics, la major part a Alemanya, on és un autèntic referent. ClàssicAND és una aposta d’altura des del punt de vista cultural i turístic. Programat al llarg del mes de juny, un període de baixa activitat turística, esdevindrà un dels primers festivals europeus de temporada i comptarà amb un cartell internacional no tan sols amb grans noms –la mezzosoprano Anita Rachvelishvili o el crooner Benny Benack III, per citar-ne només dos–, sinó amb propostes arriscades i fins i tot alguna estrena com el muntatge Viure/morir, amb l’actriu Rossy de Palma i dirigit pel mateix Rechi. El festival no tan sols pretén ser una successió d’actuacions de figures de la dansa o la música, sinó que pretén instaurar, ja des de la primera edició, un segell propi, que el faci recognoscible, apreciat pel públic andorrà i que atregui un turista cultural que, davant la saturació d’oferta, busqui propostes genuïnes. Els esforços conjunts del Govern i els comuns d’Andorra la Vella i Ordino, que en els darrers anys han fet propostes de música clàssica o dansa a les respectives parròquies, i la inclusió dels seus patrocinadors, Crèdit Andorra i MoraBanc, permet l’organització d’un gran esdeveniment amb un pressupost d’un milió d’euros i vocació nacional, que reivindiqui per a la cultura les avingudes Meritxell i Carlemany, la plaça del Consell, el Parc Central o els jardins de Radio Andorra, a més dels equipaments tradicionals com el Centre de Congressos o l’Auditori Nacional. Es tracta d’una proposta treballada que, com a principal obstacle, disposarà d’un període curt de tres mesos per a la promoció i comercialització.