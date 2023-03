Avortament en campanya

Actualitzada 16/03/2023 a les 06:05

La Constitució, després de trenta anys, genera encara un consens general. Si en el moment de sotmetre-la a referèndum alguns grups d’opinió o personalitats s’hi mostraven contraris, especialment en interpretar que el model territorial configurat a la Carta Magna era o massa o massa poc revolucionari, ara no hi ha cap força política que en reclami obertament la reforma. La pervivència de la filosofia i els principis que conté només posen en valor la bona tasca realitzada pel Consell General constituent, en un context polític complex, i els Coprínceps a l’hora de tancar un acord històric. Una qüestió, però, queda per resoldre, segurament la més complexa des del punt de vista institucional. L’avortament, que en la darrera dècada ha aparegut de manera puntual a l’agenda política, serà un tema de la campanya electoral. L’acord general al voltant de la necessitat de com a mínim despenalitzar-lo, que no legalitzar-lo, s’haurà de fer compatible amb la voluntat explicitada per totes les forces de mantenir el Coprincipat. És un debat jurídic, més enllà de la Carta Magna i el blindatge del dret a la vida en totes les seves fases, però també filosòfic, atès que afecta un dels dogmes inalterables de l’Església catòlica, un dels pilars sobre els quals descansa el Coprincipat. Les institucions han treballat en els darrers dos anys amb l’objectiu de buscar l’encaix jurídic de la despenalització, una qüestió que hauria de quedar resolta la pròxima legislatura. La societat andorrana té més que païda la interrupció voluntària de l’embaràs en determinats supòsits i terminis. La possibilitat d’eliminar el càstig penal per a la dona i el metge prescriptor quan l’avortament es produeixi a fora, en un país on sigui legal, seria un primer pas i podria, segons algun estudi jurídic, ser compatible amb la Constitució. La campanya electoral ha de permetre escoltar veus i matisos diferents, des de l’empatia amb el clam social, però defugint els prejudicis i la demagògia que tan mal poden fer en debats en què cal filar molt prim.