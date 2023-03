Actualitzada 15/03/2023 a les 06:40

El Govern, a partir del mes d’abril, facilitarà l’accés a la quota general dels treballadors temporers. L’executiu està treballant en una modificació per fer més senzill l’accés a la quota general. El canvi permetrà que un temporer que hagi realitzat només una campanya pugui accedir a la quota general acreditant una experiència de dos anys. Un requisit que es redueix per als temporers que hagin realitzat dues temporades, els quals hauran d’acreditar només un any d’experiència. Cal recordar, a banda, que el Govern ja va anunciar fa unes setmanes que a partir del 3 d’abril tots aquells que hagin realitzat tres temporades al Principat (consecutives o no) podran accedir a la quota general de forma directa, reduint així a la meitat el mínim exigit, que fins ara era de sis temporades. Totes aquestes mesures, com ja va explicar l’executiu el dia que va presentar aquesta última, tenen l’objectiu que el teixit empresarial pugui fidelitzar cada cop més els treballadors i millorar, d’aquesta manera, la qualitat del servei que s’ofereix. Per això cal tenir en compte que aquest pas de la quota de temporer a la general només s’aplica a aquelles persones que hagin realitzat les diferents temporades en la mateixa ocupació a Andorra i tenen una oferta de treball per al mateix lloc de feina. Una casuística que sobretot afecta el sector de l’hostaleria i la restauració, i es calcula que entre 1.000 i 1.300 treballadors. Aquestes modificacions són una bona notícia per als temporers, que poden optar a instal·lar-se més anys al Principat, una situació que els facilita, dins del que actualment és possible, l’accés a l’habitatge, per exemple. També és una bona notícia per als empresaris, que moltes vegades han aixecat la veu per queixar-se a causa de les dificultats que tenen per aconseguir mà d’obra qualificada, sobretot durant la temporada d’estiu, per la competència de la costa catalana. Aquesta mesura hauria de facilitar la fidelitat dels treballadors que podran passar de ser temporers a formar part de la quota general.