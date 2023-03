Ajuts a l'emancipació

Actualitzada 12/03/2023 a les 06:20

El Programa d’impuls a l’emancipació dels joves va rebre l’any passat un total de 27 sol·licituds, 18 de les quals es van resoldre de manera favorable amb una subvenció total atorgada de 33.384 euros. Una xifra que és força inferior a la de l’any 2021, quan el nombre de sol·licituds va arribar a les 87 i 42 es van resoldre de manera favorable, amb un import total atorgat que va ascendir a 77.604 euros. Fins al febrer d’enguany s’han rebut tres sol·licituds, i totes han estat descartades. El programa d’impuls a l’emancipació dels joves, que s’emmarca en les polítiques que el Govern desenvolupa per fomentar l’accés a l’habitatge de lloguer, respon a la necessitat d’ajudar a independitzar-se la població d’entre 22 i 30 anys, ambdós inclosos. L’ajut cobreix l’import dels dos mesos de dipòsit i el primer mes corrent que el nou inquilí ha d’abonar per accedir a l’habitatge. Es tracta d’una subvenció que, encara que pugui semblar petita, pot ajudar en els primers passos per a l’emancipació dels joves que sempre són els més difícils. L’andorrana és una societat molt diferent, per exemple, de la nòrdica, on és molt habitual que els joves marxin de casa poc després d’assolir la majoria d’edat. A les nostres contrades, més enllà d’algunes excepcions i d’aquells joves que marxen a estudiar fora, l’edat d’emancipar-se sol ser més elevada. És positiu que el Govern hagi posat en marxa el Programa d’impuls a l’emancipació dels joves, però a primera vista sembla que la xifra de 18 subvencions atorgades l’any passat no és prou significativa per sentenciar que a Andorra s’ha facilitat la independència dels ciutadans d’entre 22 i 30 anys. La situació que està vivint el país, com és la gran dificultat que hi ha actualment per accedir a l’habitatge de lloguer per la manca d’existències i el preu elevat o al de compra, no és la més favorable perquè els joves puguin fer el pas per emancipar-se. Ara que arriben eleccions haurem de veure quines propostes trobem als programes electorals dels partits polítics per fomentar l’emancipació dels joves.