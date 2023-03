Turisme selecte

Actualitzada 08/03/2023 a les 05:42

El turisme prèmium o de luxe està dirigit a viatgers que valoren un nivell de servei superior i estan disposats a pagar-ho. El tret diferencial són les experiències d’alta qualitat i l’exclusivitat en els serveis que s’ofereixen com l’allotjament, el transport, la gastronomia o l’oci. Les destinacions aposten obertament per aquest segment que a Europa representa més del 20% del total amb França, Itàlia, el Regne Unit, Espanya i Alemanya concentrant el gruix de l’oferta. Però no tan sols ha esdevingut una part molt important del pastís, sinó que s’espera que el creixement sigui superior. Andorra també s’ha sumat a la campanya per captar un turista amb un ticket mitjà elevat, que valori aspectes com ara la sostenibilitat i el contacte directe amb la natura i que busqui serveis personalitzats. Andorra ha fet molts passos endavant amb la millora de la qualitat i de l’atenció dels serveis de caràcter turístic, tant en temporada d’hivern, amb l’oferta global de les estacions com a principal atractiu, com a l’estiu. La possibilitat d’agrupar tota aquesta oferta sota un segell específic, que garanteixi uns alts estàndards de qualitat a totes les empreses que en disposin, suposa un impuls important. L’Andorra Selected, amb anglicisme inclòs per variar, permetrà identificar fins a disset establiments, que podrien arribar a trenta a final d’any, per la qualitat del servei i producte. El fet que la selecció hagi anat a càrrec d’un jurat internacional que també hagi valorat aspectes com les polítiques de recursos humans, les auditories o les polítiques de sostenibilitat, atorga un plus de credibilitat a la iniciativa. El turisme prèmium no és incompatible amb altres tipologies de visitants. Andorra ha de fer conviure les diferents modalitats de turisme que li permeten enriquir un sector que en el darrer lustre ha fet un salt qualitatiu. La clau és tenir una oferta segmentada que sobreïxi diferents inquietuds i uns serveis i equipaments generals, especialment en matèria de mobilitat, amb capacitat de donar resposta a les necessitats globals.